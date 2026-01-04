Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Манавгат
  4. Жилая
  5. Дуплекс
  6. Вид на горы

Дуплексы с видом на горы в Манавгат, Турция

1 объект найдено
Дуплекс 4 комнаты в Манавгат, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Манавгат, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 162 м²
Этаж 9/15
Квартиры в жилом комплексе с развитой инфраструктурой в Манавгате, Сиде Сиде, расположенный …
$374,477
