Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Манавгат
  4. Жилая
  5. Квартира
  6. Вид на горы

Квартиры с видом на горы в Манавгат, Турция

Квартира Удалить
Очистить
3 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Манавгат, Турция
Квартира 3 комнаты
Манавгат, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 68 м²
Этаж 6/15
Квартиры в жилом комплексе с развитой инфраструктурой в Манавгате, Сиде Сиде, расположенный …
$246,613
Оставить заявку
Квартира 1 комната в Манавгат, Турция
Квартира 1 комната
Манавгат, Турция
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
Этаж 4/15
Квартиры в жилом комплексе с развитой инфраструктурой в Манавгате, Сиде Сиде, расположенный …
$81,917
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Манавгат, Турция
Квартира 2 комнаты
Манавгат, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 52 м²
Количество этажей 15
Квартиры в жилом комплексе с развитой инфраструктурой в Манавгате, Сиде Сиде, расположенный …
$163,834
Оставить заявку
NicoleNicole
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти