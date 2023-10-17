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Магазины в Mamak, Турция

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1 объект найдено
Магазин с парковка, с c ремонтом в Mamak, Турция
Магазин с парковка, с c ремонтом
Mamak, Турция
Площадь 70 м²
Новые Коммерческие Помещения в Элитном Жилом Комплексе в Мамаке, Анкара Новая коммерческая н…
€366,000
Realting.com
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