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Квартиры с видом на море в Малтепе, Турция

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6 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Малтепе, Турция
Квартира 2 комнаты
Малтепе, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 81 м²
Количество этажей 29
Новая резиденция с садами и бассейном, Стамбул, Турция Предлагаются квартиры с большими бал…
$254,824
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Квартира 4 спальни в Малтепе, Турция
Квартира 4 спальни
Малтепе, Турция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 158 м²
Этаж 10
4 Bedroom apartment in Asian side of Istanbul , In Residential project in the Kartal area on…
$757,000
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Квартира 3 комнаты в Малтепе, Турция
Квартира 3 комнаты
Малтепе, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 5/10
Sea View 2 Bedrooms Apartment For Sale in Maltepe Project is located in the Maltepe area on…
$441,000
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Квартира 3 комнаты в Малтепе, Турция
Квартира 3 комнаты
Малтепе, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 77 м²
Количество этажей 20
Квартиры с видом на море в новом жилом комплексе, район Малтепе, Стамбул, Турция Ведущий ту…
$580,270
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Квартира 1 комната в Малтепе, Турция
Квартира 1 комната
Малтепе, Турция
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 5/10
One Bedroom Apartment for sale located in the Maltepe area on Istanbul's Asian side, allowin…
$366,000
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Квартира 3 комнаты в Малтепе, Турция
Квартира 3 комнаты
Малтепе, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 132 м²
Количество этажей 12
Современная резиденция с бассейнами и садами рядом со станцией метро, Стамбул, Турция Предл…
$546,811
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