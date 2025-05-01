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Квартиры с видом на горы в Малтепе, Турция

однокомнатные
27
двухкомнатные
18
трехкомнатные
8
четырехкомнатные
6
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1 объект найдено
Квартира 1 комната в Малтепе, Турция
Квартира 1 комната
Малтепе, Турция
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 5/10
One Bedroom Apartment for sale located in the Maltepe area on Istanbul's Asian side, allowin…
$366,000
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