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Квартиры с садом в Малтепе, Турция

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5 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Малтепе, Турция
Квартира 2 комнаты
Малтепе, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 81 м²
Количество этажей 29
Новая резиденция с садами и бассейном, Стамбул, Турция Предлагаются квартиры с большими бал…
$254,824
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Квартира 3 комнаты в Малтепе, Турция
Квартира 3 комнаты
Малтепе, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 77 м²
Количество этажей 20
Квартиры с видом на море в новом жилом комплексе, район Малтепе, Стамбул, Турция Ведущий ту…
$580,270
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Квартира 2 комнаты в Малтепе, Турция
Квартира 2 комнаты
Малтепе, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 51 м²
Количество этажей 15
Новая резиденция с бассейном и зеленой зоной в спокойном зеленом районе, Стамбул, Турция Пр…
$242,338
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Квартира 2 комнаты в Малтепе, Турция
Квартира 2 комнаты
Малтепе, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 71 м²
Количество этажей 9
Новая резиденция с парками и бассейном рядом со станцией метро, Стамбул, Турция Резиденция …
$266,361
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Квартира 3 комнаты в Малтепе, Турция
Квартира 3 комнаты
Малтепе, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 132 м²
Количество этажей 12
Современная резиденция с бассейнами и садами рядом со станцией метро, Стамбул, Турция Предл…
$546,811
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