Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Малазгирт
  4. Жилая
  5. Квартира
  6. Вид на горы

Квартиры с видом на горы в Малазгирт, Турция

Квартира Удалить
Очистить
1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Erence, Турция
Квартира 2 комнаты
Erence, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1/3
На рынке вторичной недвижимости продается меблированная квартира 1+1 в замечательном комплек…
$114,429
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти

© 2018 - 2025 Realting.com

Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов