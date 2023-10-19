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Продажа новых домов в Latife Hanim Mahallesi, Турция

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€394,761
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65 м²
€70,008
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50 м²
€131,773
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Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом
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110 м²
€208,807
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Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
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330 м² 5 ванных
€1,834,193
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