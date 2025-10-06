Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Кумлуджа
  4. Жилая
  5. Вилла
  6. Вид на море

Виллы у моря в Кумлудже, Турция

Вилла Удалить
Очистить
1 объект найдено
Вилла 7 комнат в Adrasan, Турция
Вилла 7 комнат
Adrasan, Турция
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 475 м²
Количество этажей 3
Отдельная вилла с бассейном и джакузи в Адрасане, Анталия Отдельностоящая вилла, расположенн…
$841,938
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти