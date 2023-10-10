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Жильё с бассейном в Kumluca, Турция

квартиры
59
дома
4
44 объекта найдено
Квартира 1 спальня с лифтом, с кондиционером, с бассейном в Yenbey, Турция
Квартира 1 спальня с лифтом, с кондиционером, с бассейном
Yenbey, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Новые квартиры в стадии строительства для продажи в Анталии - идеальная возможность для начи…
Цена по запросу
Квартира 1 спальня с лифтом, с кондиционером, с бассейном в Yenbey, Турция
Квартира 1 спальня с лифтом, с кондиционером, с бассейном
Yenbey, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Идеально расположенный в одном из самых привлекательных мест в городе с легким доступом к уд…
Цена по запросу
Квартира 1 спальня с лифтом, с кондиционером, с бассейном в Yenbey, Турция
Квартира 1 спальня с лифтом, с кондиционером, с бассейном
Yenbey, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Хотите ли вы жить с квартирами на продажу в Алтынташе?  Тогда вы будете поражены, когда проч…
Цена по запросу
Квартира 1 спальня с лифтом, с бассейном, с садом в Yenbey, Турция
Квартира 1 спальня с лифтом, с бассейном, с садом
Yenbey, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Алтынташ является одним из вариантов, где в последнее время было сделано много инвестиций в …
Цена по запросу
Квартира 2 спальни с лифтом, с бассейном, с садом в Yenbey, Турция
Квартира 2 спальни с лифтом, с бассейном, с садом
Yenbey, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Алтынташ является одним из наиболее предпочтительных регионов для инвестиций с его первоклас…
Цена по запросу
Квартира 2 спальни с лифтом, с кондиционером, с бассейном в Yenbey, Турция
Квартира 2 спальни с лифтом, с кондиционером, с бассейном
Yenbey, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 155 м²
Испытайте красоту Турции с квартирами на продажу в Анталии!  Мы познакомим вас с концептуаль…
Цена по запросу
Квартира 1 спальня с лифтом, с кондиционером, с бассейном в Yenbey, Турция
Квартира 1 спальня с лифтом, с кондиционером, с бассейном
Yenbey, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
Lucrative Real Estate Investment идеально подходит для инвесторов, ищущих атмосферу отдыха и…
Цена по запросу
Квартира 1 спальня с лифтом, с бассейном, с садом в Yenbey, Турция
Квартира 1 спальня с лифтом, с бассейном, с садом
Yenbey, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
Время - одна из самых ценных вещей в жизни, проведите время во впечатляющем и шикарном доме.…
Цена по запросу
Квартира 1 спальня с лифтом, с кондиционером, с бассейном в Yenbey, Турция
Квартира 1 спальня с лифтом, с кондиционером, с бассейном
Yenbey, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Оставит вас затаив дыхание, невероятную возможность сдавать в аренду или жить в привлекатель…
Цена по запросу
Квартира 1 спальня с мебелью, с лифтом, с кондиционером в Yenbey, Турция
Квартира 1 спальня с мебелью, с лифтом, с кондиционером
Yenbey, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Space meticulously designed to provide a modern living by the sea. The location is ideal for…
Цена по запросу
Дом 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с бассейном в Kumluca, Турция
Дом 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с бассейном
Kumluca, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
The entrance custom gate door drawn with an olive tree logo at the center welcomes you and y…
Цена по запросу
Квартира 1 спальня с лифтом, с кондиционером, с бассейном в Yenbey, Турция
Квартира 1 спальня с лифтом, с кондиционером, с бассейном
Yenbey, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
High-class development nestled in an advantageous location with easy access to amenities and…
Цена по запросу
Квартира 2 спальни с лифтом, с бассейном, с садом в Yenbey, Турция
Квартира 2 спальни с лифтом, с бассейном, с садом
Yenbey, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 87 м²
This magnific development is within a serene neighborhood, you will benefit from a top-of-th…
Цена по запросу
Квартира 1 спальня с лифтом, с бассейном, с садом в Yenbey, Турция
Квартира 1 спальня с лифтом, с бассейном, с садом
Yenbey, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
You will feel like a luxurious resort with endless entertainment throughout the building. Th…
Цена по запросу
Дом 6 спален с кондиционером, с бассейном, с гаражом в Yenbey, Турция
Дом 6 спален с кондиционером, с бассейном, с гаражом
Yenbey, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 350 м²
Инвестируйте и переходите в грандиозное развитие, удобно расположенное недалеко от пляжей и …
Цена по запросу
Дом 2 спальни с лифтом, с бассейном, с сауной в Yenbey, Турция
Дом 2 спальни с лифтом, с бассейном, с сауной
Yenbey, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 93 м²
Раскрась свою жизнь инвестиционной собственностью на продажу в Анталии!  В этом проекте, кот…
Цена по запросу
Квартира 1 спальня с лифтом, с бассейном, с сауной в Yenbey, Турция
Квартира 1 спальня с лифтом, с бассейном, с сауной
Yenbey, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Catch the biggest opportunity of your life with apartments for sale in Altıntaş!  Within the…
Цена по запросу
Квартира 1 спальня с лифтом, с бассейном, с гаражом в Yenbey, Турция
Квартира 1 спальня с лифтом, с бассейном, с гаражом
Yenbey, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
İt is not a mere coincidence you’ve ended up here, the modern apartments for sale in Antalya…
Цена по запросу
Квартира 1 спальня с лифтом, с бассейном, с садом в Yenbey, Турция
Квартира 1 спальня с лифтом, с бассейном, с садом
Yenbey, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Potential Real estate apartments for sale in Antalya offering profitable units in a serene a…
Цена по запросу
Квартира 1 спальня с лифтом, с кондиционером, с бассейном в Yenbey, Турция
Квартира 1 спальня с лифтом, с кондиционером, с бассейном
Yenbey, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 81 м²
Welcome to one of the best new development neighborhoods nestled a few blocks to the stunnin…
Цена по запросу
Квартира 1 спальня с лифтом, с кондиционером, с бассейном в Yenbey, Турция
Квартира 1 спальня с лифтом, с кондиционером, с бассейном
Yenbey, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
Are you ready to be the first owners of apartments for sale in Altıntaş?  There are many apa…
Цена по запросу
Квартира 1 спальня с лифтом, с бассейном, с садом в Yenbey, Турция
Квартира 1 спальня с лифтом, с бассейном, с садом
Yenbey, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
Добро пожаловать в ваши новые инвестиции в недвижимость. Мы знаем, что инвестирование требуе…
Цена по запросу
Квартира 1 спальня с лифтом, с бассейном, с садом в Yenbey, Турция
Квартира 1 спальня с лифтом, с бассейном, с садом
Yenbey, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Разве это не подходящее время, чтобы начать новую жизнь с квартир на продажу в Анталии?  Стр…
Цена по запросу
Квартира 2 спальни с лифтом, с бассейном, с садом в Yenbey, Турция
Квартира 2 спальни с лифтом, с бассейном, с садом
Yenbey, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 78 м²
Внедрение нового комплекса, расположенного в растущем и планируемом районе, расположенном в …
Цена по запросу
Квартира 1 спальня с лифтом, с бассейном, с садом в Yenbey, Турция
Квартира 1 спальня с лифтом, с бассейном, с садом
Yenbey, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Квартиры на продажу в Алтынташе - новая революция!  В проекте есть два блока со строительной…
Цена по запросу
Квартира 1 спальня с лифтом, с бассейном, с гаражом в Yenbey, Турция
Квартира 1 спальня с лифтом, с бассейном, с гаражом
Yenbey, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Квартиры на продажу в Алтынташе готовят вас к роскошной жизни. В проекте будет два блока, пл…
Цена по запросу
Квартира 1 спальня с лифтом, с кондиционером, с бассейном в Yenbey, Турция
Квартира 1 спальня с лифтом, с кондиционером, с бассейном
Yenbey, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Люди ищут отель / курорт, чтобы расслабиться и насладиться отдыхом с семьей и друзьями, если…
Цена по запросу
Квартира 1 спальня с мебелью, с лифтом, с кондиционером в Yenbey, Турция
Квартира 1 спальня с мебелью, с лифтом, с кондиционером
Yenbey, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
With the apartments for sale in Altıntaş, it is now possible to feel on vacation every day o…
Цена по запросу
Дом 4 спальни с мебелью, с лифтом, с кондиционером в Kumluca, Турция
Дом 4 спальни с мебелью, с лифтом, с кондиционером
Kumluca, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 360 м²
Я знаю, что ты оказался здесь только по одной причине, верно? Пляжи так близко, и вы можете …
Цена по запросу
Квартира 1 спальня с лифтом, с бассейном, с садом в Yenbey, Турция
Квартира 1 спальня с лифтом, с бассейном, с садом
Yenbey, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Шагните в роскошный проект с квартирами на продажу в Алтынташе!  Проект, который планируется…
Цена по запросу

Параметры недвижимости в Kumluca, Турция

с видом на море
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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