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Жильё с видом на горы в Kumluca, Турция

квартиры
59
дома
4
2 объекта найдено
Квартира 1 спальня с лифтом, с кондиционером, с бассейном в Yenbey, Турция
Квартира 1 спальня с лифтом, с кондиционером, с бассейном
Yenbey, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Оставит вас затаив дыхание, невероятную возможность сдавать в аренду или жить в привлекатель…
Цена по запросу
Дом 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с бассейном в Kumluca, Турция
Дом 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с бассейном
Kumluca, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
The entrance custom gate door drawn with an olive tree logo at the center welcomes you and y…
Цена по запросу

Параметры недвижимости в Kumluca, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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