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40 объектов найдено
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Квартира 1 спальня с лифтом, с кондиционером, с бассейном
Yenbey, Турция
1
1
60 м²
Новые квартиры в стадии строительства для продажи в Анталии - идеальная возможность для начи…
Цена по запросу
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Квартира 1 спальня с лифтом, с кондиционером, с бассейном
Yenbey, Турция
1
1
60 м²
Идеально расположенный в одном из самых привлекательных мест в городе с легким доступом к уд…
Цена по запросу
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Квартира 1 спальня с лифтом, с кондиционером, с бассейном
Yenbey, Турция
1
1
62 м²
Хотите ли вы жить с квартирами на продажу в Алтынташе? Тогда вы будете поражены, когда проч…
Цена по запросу
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Квартира 1 спальня с лифтом, с бассейном, с садом
Yenbey, Турция
1
1
50 м²
Алтынташ является одним из вариантов, где в последнее время было сделано много инвестиций в …
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни с лифтом, с бассейном, с садом
Yenbey, Турция
1
2
90 м²
Алтынташ является одним из наиболее предпочтительных регионов для инвестиций с его первоклас…
Цена по запросу
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с лифтом, с кондиционером, с бассейном
Yenbey, Турция
1
2
155 м²
Испытайте красоту Турции с квартирами на продажу в Анталии! Мы познакомим вас с концептуаль…
Цена по запросу
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с лифтом, с кондиционером, с бассейном
Yenbey, Турция
1
1
66 м²
Lucrative Real Estate Investment идеально подходит для инвесторов, ищущих атмосферу отдыха и…
Цена по запросу
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Квартира 1 спальня с лифтом, с бассейном, с садом
Yenbey, Турция
1
1
51 м²
Время - одна из самых ценных вещей в жизни, проведите время во впечатляющем и шикарном доме.…
Цена по запросу
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с лифтом, с кондиционером, с бассейном
Yenbey, Турция
1
1
50 м²
Оставит вас затаив дыхание, невероятную возможность сдавать в аренду или жить в привлекатель…
Цена по запросу
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с мебелью, с лифтом, с кондиционером
Yenbey, Турция
1
1
62 м²
Space meticulously designed to provide a modern living by the sea. The location is ideal for…
Цена по запросу
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с лифтом, с кондиционером, с бассейном
Yenbey, Турция
1
1
61 м²
High-class development nestled in an advantageous location with easy access to amenities and…
Цена по запросу
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с лифтом, с бассейном, с садом
Yenbey, Турция
1
1
66 м²
You will feel like a luxurious resort with endless entertainment throughout the building. Th…
Цена по запросу
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с лифтом, с бассейном, с садом
Yenbey, Турция
1
1
87 м²
This magnific development is within a serene neighborhood, you will benefit from a top-of-th…
Цена по запросу
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с лифтом, с бассейном, с сауной
Yenbey, Турция
1
1
72 м²
Catch the biggest opportunity of your life with apartments for sale in Altıntaş! Within the…
Цена по запросу
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Квартира 1 спальня с лифтом, с бассейном, с гаражом
Yenbey, Турция
1
1
72 м²
İt is not a mere coincidence you’ve ended up here, the modern apartments for sale in Antalya…
Цена по запросу
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с лифтом, с бассейном, с садом
Yenbey, Турция
1
1
62 м²
Potential Real estate apartments for sale in Antalya offering profitable units in a serene a…
Цена по запросу
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с лифтом, с кондиционером, с бассейном
Yenbey, Турция
1
1
81 м²
Welcome to one of the best new development neighborhoods nestled a few blocks to the stunnin…
Цена по запросу
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с лифтом, с кондиционером, с бассейном
Yenbey, Турция
1
1
73 м²
Are you ready to be the first owners of apartments for sale in Altıntaş? There are many apa…
Цена по запросу
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с лифтом, с бассейном, с садом
Yenbey, Турция
1
1
69 м²
Добро пожаловать в ваши новые инвестиции в недвижимость. Мы знаем, что инвестирование требуе…
Цена по запросу
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с лифтом, с бассейном, с садом
Yenbey, Турция
1
1
75 м²
Разве это не подходящее время, чтобы начать новую жизнь с квартир на продажу в Анталии? Стр…
Цена по запросу
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с лифтом, с бассейном, с садом
Yenbey, Турция
1
2
78 м²
Внедрение нового комплекса, расположенного в растущем и планируемом районе, расположенном в …
Цена по запросу
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с лифтом, с бассейном, с садом
Yenbey, Турция
1
1
50 м²
Квартиры на продажу в Алтынташе - новая революция! В проекте есть два блока со строительной…
Цена по запросу
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с лифтом, с бассейном, с гаражом
Yenbey, Турция
1
1
55 м²
Квартиры на продажу в Алтынташе готовят вас к роскошной жизни. В проекте будет два блока, пл…
Цена по запросу
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с лифтом, с кондиционером, с бассейном
Yenbey, Турция
1
1
50 м²
Люди ищут отель / курорт, чтобы расслабиться и насладиться отдыхом с семьей и друзьями, если…
Цена по запросу
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с мебелью, с лифтом, с кондиционером
Yenbey, Турция
1
1
66 м²
With the apartments for sale in Altıntaş, it is now possible to feel on vacation every day o…
Цена по запросу
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с лифтом, с бассейном, с садом
Yenbey, Турция
1
1
63 м²
Шагните в роскошный проект с квартирами на продажу в Алтынташе! Проект, который планируется…
Цена по запросу
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Квартира 1 спальня с лифтом, с бассейном, с гаражом
Yenbey, Турция
1
2
76 м²
Get ready for this project that will make you feel on holiday every day of the year! Apartme…
Цена по запросу
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с лифтом, с бассейном, с садом
Yenbey, Турция
1
1
60 м²
Хотели бы вы иметь квартиру своей мечты с квартирой на продажу в Анталии? Эта квартира заста…
Цена по запросу
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Квартира 1 спальня с лифтом, с бассейном, с гаражом
Yenbey, Турция
1
1
60 м²
Вы хотите жить в доме своей мечты? Тогда наши квартиры на продажу в Анталии для вас ! В лучш…
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни с лифтом, с бассейном, с гаражом
Yenbey, Турция
1
1
80 м²
Роскошный проект развития с праздничными особенностями с внеплановыми квартирами для продажи…
Цена по запросу
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Параметры недвижимости в Kumluca, Турция
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