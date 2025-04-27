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Квартиры с видом на море в Кумлудже, Турция

однокомнатные
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1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Кумлуджа, Турция
Квартира 2 комнаты
Кумлуджа, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 2/5
КВАРТИРЫ 1+1 и 2+1 В КОМПЛЕКСЕ НА ПЕРВОЙ ЛИНИИ вид на море оформление ВНЖ 50% перв…
$145,000
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