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Квартиры с видом на горы в Kumluca, Турция

однокомнатные
52
двухкомнатные
7
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1 объект найдено
Квартира 1 спальня с лифтом, с кондиционером, с бассейном в Yenbey, Турция
Квартира 1 спальня с лифтом, с кондиционером, с бассейном
Yenbey, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Оставит вас затаив дыхание, невероятную возможность сдавать в аренду или жить в привлекатель…
Цена по запросу

Параметры недвижимости в Kumluca, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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