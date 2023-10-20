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Дуплексы в Kuetahya merkez, Турция

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2 объекта найдено
Дуплекс 5 комнат с парковкой, с бассейном, с интернетом в Кютахья, Турция
Дуплекс 5 комнат с парковкой, с бассейном, с интернетом
Кютахья, Турция
Комнаты 5
Площадь 173 м²
Этаж 9/9
Потрясающий дуплекс 4+1 в новом шикарном домеРайон: Анталья, Аксу, АлтынташЭтот комплекс буд…
€276,400
Дуплекс 4 комнаты с парковкой, с бассейном, с интернетом в Кютахья, Турция
Дуплекс 4 комнаты с парковкой, с бассейном, с интернетом
Кютахья, Турция
Комнаты 4
Площадь 141 м²
Этаж 9/9
Люксовый дуплекс 3+1 в потрясающем домеРайон: Анталья, Аксу, АлтынташЭтот комплекс будет пос…
€220,200

Параметры недвижимости в Kuetahya merkez, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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