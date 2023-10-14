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Жильё с бассейном в Кючюкчекмедже, Турция

квартиры
60
дома
6
2 объекта найдено
Квартира 2 спальни с бассейном, с тренажерным залом, с детской площадкой в Кючюкчекмедже, Турция
Квартира 2 спальни с бассейном, с тренажерным залом, с детской площадкой
Кючюкчекмедже, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Количество этажей 14
Новая инвестиционный резиденция в Кючюкчекмедже Представляем Вашему вниманию новую ин…
€210,000
Квартира 1 спальня с бассейном, с сауной, с тренажерным залом в Кючюкчекмедже, Турция
Квартира 1 спальня с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Кючюкчекмедже, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
Элитная масштабная резиденция в Кючюкчекмедже Рады Вам представить элитную масштабную…
€503,000
Realting.com
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