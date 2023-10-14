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Жильё с видом на море в Кючюкчекмедже, Турция

квартиры
60
дома
6
6 объектов найдено
Квартира 2 спальни с балконом, с видом на море, с парковка в Кючюкчекмедже, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с видом на море, с парковка
Кючюкчекмедже, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 116 м²
Количество этажей 30
Современные Квартиры в Стамбуле на Пересечении Магистралей. Уникальные квартиры в Стамбуле н…
€412,000
Квартира 1 спальня с балконом, с видом на море, с парковка в Кючюкчекмедже, Турция
Квартира 1 спальня с балконом, с видом на море, с парковка
Кючюкчекмедже, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
Количество этажей 30
Современные Квартиры в Стамбуле на Пересечении Магистралей. Уникальные квартиры в Стамбуле н…
€272,000
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Кючюкчекмедже, Турция
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Кючюкчекмедже, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 134 м²
Количество этажей 14
Недвижимость для Инвестиций в Стамбуле с Видом на Озеро. Просторные квартиры в Стамбуле нахо…
€415,000
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Кючюкчекмедже, Турция
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Кючюкчекмедже, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 117 м²
Количество этажей 14
Недвижимость для Инвестиций в Стамбуле с Видом на Озеро. Просторные квартиры в Стамбуле нахо…
€363,000
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Кючюкчекмедже, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Кючюкчекмедже, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 134 м²
Количество этажей 14
Недвижимость для Инвестиций в Стамбуле с Видом на Озеро. Просторные квартиры в Стамбуле нахо…
€321,000
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Кючюкчекмедже, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Кючюкчекмедже, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 116 м²
Количество этажей 14
Недвижимость для Инвестиций в Стамбуле с Видом на Озеро. Просторные квартиры в Стамбуле нахо…
€280,000
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