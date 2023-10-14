Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Жилая
  4. Кючюкчекмедже
  5. Пентхаусы

Пентхаусы с бассейном в Кючюкчекмедже, Турция

Пентхаус В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 2 комнаты с мебелью, с лифтом, с кондиционером в Махмутлар центр, Турция
Квартира 2 комнаты с мебелью, с лифтом, с кондиционером
Махмутлар центр, Турция
Комнаты 2
Площадь 75 м²
Этаж 5/12
Апартаменты от собственника Планировка квартиры и удобства в жилом комплексе Вашему вниманию…
€152,398
Вилла в Турция, Турция
Вилла
Турция, Турция
Компания Stay Property предлагает комплекс вилл в Стамбуле – район Бейликдюзю. Виллы имеют п…
€1,26 млн
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Махмутлар центр, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Махмутлар центр, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 119 м²
Квартиры в Проекте с Частным Пляжем Рядом с Морем в Аланье, Каргыджак Недвижимость находится…
€349,762
Квартира 2 спальни с лифтом, с бассейном, с гаражом в Konyaalti, Турция
Квартира 2 спальни с лифтом, с бассейном, с гаражом
Konyaalti, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 124 м²
Остановитесь в одном из самых востребованных мест с этой просторной квартирой на продажу в А…
Цена по запросу
Квартира 1 спальня с бассейном, с детской площадкой, с зоной для барбекю в Elvanli, Турция
Квартира 1 спальня с бассейном, с детской площадкой, с зоной для барбекю
Elvanli, Турция
Комнаты 2
Площадь 50 м²
Этаж 3/10
Квартира 1+1 в Томюке Рады Вам представить квартиру 1+1 в современном жилом комплексе…
€81,122
Квартира 3 спальни в Bahcelievler Mahallesi, Турция
Квартира 3 спальни
Bahcelievler Mahallesi, Турция
Количество спален 3
Площадь 198 м²
Divine Residences - это уникальная интерпретация современной жизни, сочетающая современную …
€480,358
Квартира 3 комнаты с парковкой, с мебелью, с лифтом в Махмутлар центр, Турция
Квартира 3 комнаты с парковкой, с мебелью, с лифтом
Махмутлар центр, Турция
Комнаты 3
Площадь 110 м²
Этаж 10/11
Апартаменты на первой береговой линии Планировка квартиры и удобства в жилом комплексе Компа…
€373,402
Квартира 2 комнаты с видом на море, с бассейном, с сауной в Каракокали, Турция
Квартира 2 комнаты с видом на море, с бассейном, с сауной
Каракокали, Турция
Комнаты 2
Площадь 47 м²
Этаж 4/4
Новые квартиры в Оба от компании Zera Homes планировки 1+1, 2+1, площадью от 60 до 130 кв. м…
€136,163
Квартира 3 комнаты в Elvanli, Турция
Квартира 3 комнаты
Elvanli, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 106 м²
Этаж 2
Новый комплекс в 200 м. от моря в Мерсине в районе Тедже. Предлагаем вашему вниманию отли…
€129,000
Квартира 3 комнаты с парковкой, с лифтом, с бассейном в Аланья, Турция
Квартира 3 комнаты с парковкой, с лифтом, с бассейном
Аланья, Турция
Комнаты 3
Площадь 120 м²
Этаж 3/3
Очаровательная Квартира 2+1 в CİKCİLLİРайон: Анталья, Аланья, ДжикджиллиРасстояние до моря: …
€120,306
Квартира 2 спальни с лифтом, с бассейном, с видом на горы в Konyaalti, Турция
Квартира 2 спальни с лифтом, с бассейном, с видом на горы
Konyaalti, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Воспользуйтесь возможностью жить в одном из самых популярных районов города с квартирой на п…
Цена по запросу
Квартира 4 комнаты в Алания, Турция
Квартира 4 комнаты
Алания, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 138 м²
Этаж 3
Новый комплекс в центре Алании Представляем Вашему вниманию новый комплекс со собственной и…
€279,000
Realting.com
Перейти