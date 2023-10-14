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Пентхаусы с видом на море в Кючюкчекмедже, Турция

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2 объекта найдено
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Кючюкчекмедже, Турция
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Кючюкчекмедже, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 134 м²
Количество этажей 14
Недвижимость для Инвестиций в Стамбуле с Видом на Озеро. Просторные квартиры в Стамбуле нахо…
€415,000
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Кючюкчекмедже, Турция
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Кючюкчекмедже, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 117 м²
Количество этажей 14
Недвижимость для Инвестиций в Стамбуле с Видом на Озеро. Просторные квартиры в Стамбуле нахо…
€363,000
Realting.com
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