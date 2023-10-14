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Магазины в Кючюкчекмедже, Турция

коммерческая недвижимость
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1 объект найдено
Магазин с парковка, с c ремонтом в Кючюкчекмедже, Турция
Магазин с парковка, с c ремонтом
Кючюкчекмедже, Турция
Площадь 220 м²
Магазин с Арендатором Рядом с Метро в Стамбуле, Багджылар. Инвестиционный магазин в Стамбуле…
€1,23 млн
Realting.com
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