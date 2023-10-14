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Продажа офисных помещений в Кючюкчекмедже, Турция

коммерческая недвижимость
6
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2 объекта найдено
Офис 1 спальня с кондиционером, с парковка, с c ремонтом в Кючюкчекмедже, Турция
Офис 1 спальня с кондиционером, с парковка, с c ремонтом
Кючюкчекмедже, Турция
Комнаты 1
Площадь 95 м²
Количество этажей 20
Хоум-Офисы для Инвестиций в Хорошем Месте Стамбула. Хоум-офисы на продажу в Турции, Стамбуле…
€275,000
Офис с кондиционером, с парковка, с c ремонтом в Кючюкчекмедже, Турция
Офис с кондиционером, с парковка, с c ремонтом
Кючюкчекмедже, Турция
Площадь 160 м²
Количество этажей 25
Просторные Офисы в Комплексе с Охраной в Стамбуле. Офисы расположены в комплексе рядом с ули…
€493,000
Realting.com
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