Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Кючюкчекмедже
  4. Жилая
  5. Квартира
  6. Терраса

Квартиры с террасой в Кючюкчекмедже, Турция

многоуровневые квартиры
5
однокомнатные
96
двухкомнатные
120
трехкомнатные
82
Показать больше
Квартира Удалить
Очистить
13 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Кючюкчекмедже, Турция
Квартира 3 комнаты
Кючюкчекмедже, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 62 м²
Количество этажей 12
Новая резиденция с бассейном и гаражом рядом со станцией метро, Стамбул, Турция Резиденция …
$256,496
Оставить заявку
Квартира 4 комнаты в Кючюкчекмедже, Турция
Квартира 4 комнаты
Кючюкчекмедже, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 125 м²
Количество этажей 9
Новая резиденция с видом на море рядом с центром Стамбула, Турция Предлагаются апартаменты …
$364,848
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Кючюкчекмедже, Турция
Квартира 3 комнаты
Кючюкчекмедже, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 83 м²
Количество этажей 18
Элитная современная резиденция с бассейном и конференц-залом, в престижном деловом районе, С…
$328,805
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Кючюкчекмедже, Турция
Квартира 2 комнаты
Кючюкчекмедже, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 74 м²
Количество этажей 7
Новый жилой комплекс с круглосуточной охраной рядом с университетской больницей, в центре го…
$366,841
Оставить заявку
Квартира 1 комната в Кючюкчекмедже, Турция
Квартира 1 комната
Кючюкчекмедже, Турция
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 44 м²
Количество этажей 4
Малоэтажная резиденция с торговым центром и отелем рядом с автомагистралью и станцией метро,…
$248,223
Оставить заявку
Квартира 1 комната в Кючюкчекмедже, Турция
Квартира 1 комната
Кючюкчекмедже, Турция
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 35 м²
Количество этажей 10
Новая резиденция с фитнес-центром и парковкой рядом с автомагистралями, Стамбул, Турция Рез…
$203,964
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Кючюкчекмедже, Турция
Квартира 3 комнаты
Кючюкчекмедже, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 126 м²
Количество этажей 5
Охраняемый жилой комплекс с бассейнами, теннисным кортом и фитнес-центром рядом с озером Кюч…
$655,029
Оставить заявку
Студия 1 комната в Yeniyol Caddesi, Турция
Студия 1 комната
Yeniyol Caddesi, Турция
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 6
🏡 Умные апартаменты в Küçükçekmece - без первоначальной оплаты, простые установки ДвигатьсяВ…
$135,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Sun and sands
Языки общения
English, Türkçe
Квартира 3 комнаты в Кючюкчекмедже, Турция
Квартира 3 комнаты
Кючюкчекмедже, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 111 м²
Количество этажей 18
Качественные апартаменты по доступным ценам в новом жилом комплексе, Стамбул, Турция Предла…
$428,493
Оставить заявку
Квартира 4 комнаты в Кючюкчекмедже, Турция
Квартира 4 комнаты
Кючюкчекмедже, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 98 м²
Количество этажей 15
Современная резиденция рядом с озером, в престижном районе Стамбула, Турция Резиденция расп…
$517,640
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Кючюкчекмедже, Турция
Квартира 3 комнаты
Кючюкчекмедже, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 106 м²
Количество этажей 12
Новые квартиры для получения ВНЖ и гражданства в престижном районе, Стамбул, Турция Меблиро…
$297,300
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Кючюкчекмедже, Турция
Квартира 2 комнаты
Кючюкчекмедже, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 65 м²
Количество этажей 11
Жилой комплекс с видом на сад и парк, недалеко от торговых центров и университетов, Кючюкчек…
$213,583
Оставить заявку
Квартира 1 комната в Кючюкчекмедже, Турция
Квартира 1 комната
Кючюкчекмедже, Турция
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 27 м²
Количество этажей 7
Новый жилой комплекс рядом со станцией метробуса и торговыми центрами, Стамбул, Турция Пред…
$221,226
Оставить заявку
Realting.com
Перейти