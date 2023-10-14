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Квартиры с видом на горы в Кючюкчекмедже, Турция

однокомнатные
15
двухкомнатные
21
трехкомнатные
14
четырехкомнатные
4
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1 объект найдено
Квартира 1 спальня с лифтом, с садом, с видом на горы в Кючюкчекмедже, Турция
Квартира 1 спальня с лифтом, с садом, с видом на горы
Кючюкчекмедже, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 81 м²
A new project in Istanbul will allow you to feel the rhythm of a big city and the comfort of…
Цена по запросу
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