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Квартиры возле озера в Кючюкчекмедже, Турция

многоуровневые квартиры
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2 объекта найдено
Квартира 4 комнаты в Кючюкчекмедже, Турция
Квартира 4 комнаты
Кючюкчекмедже, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 125 м²
Количество этажей 9
Новая резиденция с видом на море рядом с центром Стамбула, Турция Предлагаются апартаменты …
$364,848
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Квартира 4 комнаты в Кючюкчекмедже, Турция
Квартира 4 комнаты
Кючюкчекмедже, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 98 м²
Количество этажей 15
Современная резиденция рядом с озером, в престижном районе Стамбула, Турция Резиденция расп…
$517,640
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