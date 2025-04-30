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Квартиры с гаражом в Кючюкчекмедже, Турция

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7 объектов найдено
Многоуровневые квартиры 2 комнаты в Кючюкчекмедже, Турция
Многоуровневые квартиры 2 комнаты
Кючюкчекмедже, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 3/26
Дополнительные услуги При покупке предоставляется ВНЖ Возможен онлайн-показ Возможн…
$273,460
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Многоуровневые квартиры 2 комнаты в Кючюкчекмедже, Турция
Многоуровневые квартиры 2 комнаты
Кючюкчекмедже, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
?Прекрасный вид на море и ?озеро Местонахождение : СТАМБУЛ/Кючюкчекмедже 1+1 квадрат м…
$267,413
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Квартира 3 комнаты в Кючюкчекмедже, Турция
Квартира 3 комнаты
Кючюкчекмедже, Турция
Число комнат 3
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
Этаж 10/15
Two Bedrooms Apartment for Sale in Istanbul luxurious finishes The project consists of 6 bl…
$335,000
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Квартира 1 комната в Кючюкчекмедже, Турция
Квартира 1 комната
Кючюкчекмедже, Турция
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 6/5
The project boasts a strategic location in the heart of Istanbul, offering an unmissable inv…
$229,000
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Многоуровневые квартиры 2 комнаты в Кючюкчекмедже, Турция
Многоуровневые квартиры 2 комнаты
Кючюкчекмедже, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 3
О комплексе Основные характеристики Цена продажи420 000 € Цена за кв.м.6 000 € …
$430,651
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Многоуровневые квартиры 2 комнаты в Кючюкчекмедже, Турция
Многоуровневые квартиры 2 комнаты
Кючюкчекмедже, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 14
Мы рады представить вам наш новый проект , который находится в европейской части Стамбула. Н…
$489,096
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Многоуровневые квартиры 2 комнаты в Кючюкчекмедже, Турция
Многоуровневые квартиры 2 комнаты
Кючюкчекмедже, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 3/14
Цена продажи 223 500 € Цена за кв.м.2 980 € Площадь75 м2 Всего комнат 2 Количест…
$231,222
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