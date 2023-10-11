Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Жилая
  4. Kuecuek Piyale Mahallesi
  5. Квартиры

Квартиры с видом на море в Kuecuek Piyale Mahallesi, Турция

Квартира В архив
Очистить
2 объекта найдено
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Бейоглу, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Бейоглу, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 129 м²
Количество этажей 15
Недвижимость с Сертификатом LEED в Стамбуле, Бейоглу. Удостоенная наград недвижимость находи…
€776,000
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море в Бейоглу, Турция
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море
Бейоглу, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Количество этажей 15
Недвижимость с Сертификатом LEED в Стамбуле, Бейоглу. Удостоенная наград недвижимость находи…
€483,000

Параметры недвижимости в Kuecuek Piyale Mahallesi, Турция

с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти