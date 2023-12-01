Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Жилая
  4. Kozan
  5. Квартиры

Квартиры в Kozan, Турция

Квартира В архив
Очистить
2 объекта найдено
Квартира с парковкой, с лифтом, с интернетом в Eminlik, Турция
Квартира с парковкой, с лифтом, с интернетом
Eminlik, Турция
Площадь 120 м²
Этаж 1/1
Шикарная просторная квартира 2+1 в потрясающей новостройкеРайон: Мерсин, Ердемли, ТёмюкШикар…
€100,000
в месяц
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты с парковкой, с лифтом, с интернетом в Eminlik, Турция
Квартира 2 комнаты с парковкой, с лифтом, с интернетом
Eminlik, Турция
Комнаты 2
Площадь 75 м²
Этаж 1/1
Просторная квартира 1+1 в престижной новостройке с отличным расположениемРайон: Мерсин, Ерде…
€78,000
в месяц
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Kozan, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти