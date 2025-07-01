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Дома с садом в Коркутелях, Турция

1 объект найдено
Дом 3 спальни в Kemeragzi, Турция
Дом 3 спальни
Kemeragzi, Турция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 240 м²
Добро пожаловать на уникальный жизненный опыт в Анталии. Это изысканное свойство охватывает …
$660,662
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