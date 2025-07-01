Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Коркутели
  4. Жилая
  5. Квартира
  6. Сад

Квартиры с садом в Коркутелях, Турция

Квартира Удалить
Очистить
1 объект найдено
Квартира в Gocerler, Турция
Квартира
Gocerler, Турция
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
Откройте для себя городской комфорт в оживленном районе Gocerler в Кепезе, Анталия. Эти квар…
$404,655
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти