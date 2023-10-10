ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Кондо
Пентхаус
Дом
Замок
Бунгало
Шале
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Комната
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Турция
Жилая
Коньяалты
Виллы
Виллы с бассейном в Коньяалты, Турция
Вилла
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Квартира 2 спальни с мебелью, с лифтом, с садом
Махмутлар центр, Турция
1
2
125 м²
The investment property in Mahmutlar has 2 bedrooms and 1 living room with an area of 125 sq…
Цена по запросу
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Мерсин, Турция
3
1
113 м²
Новый комплекс в районе Соли в Мезитли Представляем Вашему вниманию новый комплекс с собств…
€226,000
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Elvanli, Турция
2
75 м²
9/13
€93,392
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом
Алания, Турция
3
2
1/4
Представляем Вашему вниманию меблированную квартиру 2+1 в уютном жилом комплексе с инфрастру…
€136,727
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с видом на горы, с центральным отоплением
Niluefer, Турция
4
2
155 м²
4/7
Шикарная Квартира в Выгодном Месте в Бурсе. Квартира 3+1 в Бурсе с видом на горы и город, си…
€93,133
Рекомендовать
Квартира 4 спальни
Стамбул, Турция
5
322 м²
Комплекс располагается в центре района Бакыркёй. Объект включает в себя 4 отдельно стоящих б…
€1,02 млн
Рекомендовать
Дуплекс 4 комнаты с парковкой, с бассейном, с сауной
Алания, Турция
4
2
200 м²
1
Представляем вашему вниманию дуплекс, расположенный на первом и втором этажах жилого комплек…
€495,000
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты с парковкой, с лифтом
Аланья, Турция
2
60 м²
2/2
Прекрасная квартира 1+1 недалеко от моряРайон: Анталья, Аланья, Кызлар ПынарыРасстояние до м…
€88,589
Рекомендовать
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Gazipasa, Турция
3
2
106 м²
7
Квартиры в Комплексе с Видом на Море и Природу в Газипаше, Анталия Квартиры расположены в ра…
€247,274
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с парковкой, с лифтом, с видом на море
Мерсин, Турция
3
70 м²
11/11
Квартиры в микрорайоне Тедже, Мезитли с видом на природу от компании Zera Homes планировкой …
€112,413
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Мерсин, Турция
2
90 м²
9/15
€80,906
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Yaylali, Турция
3
1
92 м²
5/6
Новый комплекс в Махмутларе Представляем вашему вниманию новый комплекс с собственной инфра…
€195,500
Рекомендовать
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL