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Виллы с видом на горы в Коньяалты, Турция

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2 объекта найдено
Вилла 4 комнаты в Коньяалты, Турция
Вилла 4 комнаты
Коньяалты, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Количество этажей 2
Дом на продажу с просторным садом в Чагларджа, Коньяалты, Анталия Район Чагларджа, часть окр…
$314,633
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Вилла 6 комнат в Коньяалты, Турция
Вилла 6 комнат
Коньяалты, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 445 м²
Количество этажей 4
Добро пожаловать в Cosy Life Villas! В наши уютные виллы для жизни, где вы сможете приветст…
$2,15 млн
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