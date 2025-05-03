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Виллы с гаражом в Коньяалты, Турция

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2 объекта найдено
Вилла 7 комнат в Коньяалты, Турция
Вилла 7 комнат
Коньяалты, Турция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 600 м²
Уникальное сочетание престижа, элегантности и комфорта, эта великолепная вилла готова предло…
$2,26 млн
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Вилла 6 комнат в Коньяалты, Турция
Вилла 6 комнат
Коньяалты, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 445 м²
Количество этажей 4
Добро пожаловать в Cosy Life Villas! В наши уютные виллы для жизни, где вы сможете приветст…
$2,15 млн
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