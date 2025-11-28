Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Коньяалты
  4. Долгосрочная аренда
  5. Квартира
  6. Вид на море

Долгосрочная аренда квартир и апартаментов с видом на море в Коньяалты, Турция

2 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Коньяалты, Турция
Квартира 3 комнаты
Коньяалты, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Этаж 5/12
Квартира 2+1 в аренду в Анталии в жилом комплексе на первой береговой линии Сдается квартира…
$2,596
в месяц
Квартира 3 комнаты в Коньяалты, Турция
Квартира 3 комнаты
Коньяалты, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Этаж 7/12
Квартира с 2 спальнями в жилом комплексе у моря в Коньяалты, Анталия Квартира расположена в …
$2,714
в месяц
