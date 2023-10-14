Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Жилая
  4. Коньяалты
  5. Пентхаусы

Пентхаусы с бассейном в Коньяалты, Турция

Пентхаус В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Вилла 5 спален с балконом, с парковка в Niluefer, Турция
Вилла 5 спален с балконом, с парковка
Niluefer, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 371 м²
Этаж 1/2
Большая Отдельная Вилла с Личным Бассейном в Бурсе, Нилюфер. Вилла в Бурсе расположена в ква…
€933,000
Квартира 2 комнаты в Elvanli, Турция
Квартира 2 комнаты
Elvanli, Турция
Комнаты 2
Площадь 70 м²
Этаж 6/16
€81,179
Квартира 1 спальня с балконом, с видом на море, с парковка в Guendogdu, Турция
Квартира 1 спальня с балконом, с видом на море, с парковка
Guendogdu, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Квартиры с Живописным Видом на Лес в Коджаэли, Измит Коджаэли – один из важнейших коммерческ…
€103,076
Квартира 2 спальни с мебелью, с лифтом, с кондиционером в Авсаллар, Турция
Квартира 2 спальни с мебелью, с лифтом, с кондиционером
Авсаллар, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 101 м²
Инновационный, знаменитый проект, в котором вы можете двигаться последовательно, предлагает …
Цена по запросу
Квартира в Bahcelievler Mahallesi, Турция
Квартира
Bahcelievler Mahallesi, Турция
Площадь 90 м²
В настоящее время мы живем так далеко от природы, что по выходным ходим в зеленые зоны, путе…
€582,861
Вилла 3 спальни с бассейном в Gazipasa, Турция
Вилла 3 спальни с бассейном
Gazipasa, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 170 м²
Этаж 1/2
Вилла 3+2 в Газипаша Рады Вам представить виллу 3+2 в уютном жилом комплексе с инфрас…
€665,103
Квартира 2 комнаты в Аланья, Турция
Квартира 2 комнаты
Аланья, Турция
Комнаты 2
Площадь 65 м²
Этаж 4/4
Мы предлагаем Вам квартиры в новом жилом комплексе, расположенном в районе Каргыджак. Наши …
Цена по запросу
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с парковка в Doesemealti, Турция
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с парковка
Doesemealti, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 380 м²
Количество этажей 2
Новый Дом с Собственным Бассейном и Садом в Дёшемеалты Отдельностоящий дом находится в район…
€611,000
Квартира 1 спальня с лифтом, с садом, с видом на горы в Махмутлар центр, Турция
Квартира 1 спальня с лифтом, с садом, с видом на горы
Махмутлар центр, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Современные новые квартиры на продажу в Алании имеют монументальное внутреннее пространство …
Цена по запросу
Квартира 2 комнаты с лифтом, с бассейном, с сауной в Махмутлар центр, Турция
Квартира 2 комнаты с лифтом, с бассейном, с сауной
Махмутлар центр, Турция
Комнаты 2
Площадь 67 м²
Этаж 8/8
Идет строительство современного  комплекса в Махмутларе,  в котором предложены к продаже ком…
€162,348
Квартира 4 комнаты с парковкой, с бассейном, с видеонаблюдением в Алания, Турция
Квартира 4 комнаты с парковкой, с бассейном, с видеонаблюдением
Алания, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Этаж 4
Представляем новый жилой комплекс в районе Авсаллар. Комплекс строится на возвышенности, от …
€100,000
Квартира 2 комнаты с бассейном в Махмутлар центр, Турция
Квартира 2 комнаты с бассейном
Махмутлар центр, Турция
Комнаты 2
Площадь 43 м²
Этаж 4/4
Квартира 1+1 в Mahmutlar в строящемся домеРайон: Анталья, Аланья, МахмутларРасстояние до мор…
€90,808
Realting.com
Перейти