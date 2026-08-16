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Пентхаусы с бассейном в Коньяалты, Турция

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1 объект найдено
Пентхаус 5 комнат в Коньяалты, Турция
Пентхаус 5 комнат
Коньяалты, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Этаж 4
🌴 Просторный дуплекс 4+1 в районе Лиман — готов для комфортной жизни у моря! Предлагаем п…
$400,000
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