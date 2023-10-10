Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Жилая
  4. Коньяалты
  5. Multilevel-apartment

Многоуровневые квартиры с видом на море в Коньяалты, Турция

Многоуровневые квартиры В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 3 комнаты с парковкой, с бассейном, с сауной в Erdemli, Турция
Квартира 3 комнаты с парковкой, с бассейном, с сауной
Erdemli, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 1
Начинается строительство комплекса премиум класса в районе Тедже. Комплекс будет состоять из…
€72,916
Квартира 1 спальня с мебелью, с лифтом, с кондиционером в Махмутлар центр, Турция
Квартира 1 спальня с мебелью, с лифтом, с кондиционером
Махмутлар центр, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Say hello to an attention-to-detail furnished apartment for sale in Alanya. The unit has a o…
Цена по запросу
Квартира 2 комнаты в Алания, Турция
Квартира 2 комнаты
Алания, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 3
Представляем вашему вниманию Современный комплекс в районе Оба. Комплекс будет построен в п…
€143,000
Квартира 3 комнаты в Payallar, Турция
Квартира 3 комнаты
Payallar, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 121 м²
Этаж 2
Новый комплекс в Паялларе Представляем Вашему вниманию новый комплекс со собственной инфрас…
€180,000
Квартира 4 комнаты в Бейликдюзю, Турция
Квартира 4 комнаты
Бейликдюзю, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 182 м²
Новая элитная резиденция в Бейликдюзю Рады Вам представить новую элитную резиденцию с собст…
€440,000
Квартира 4 комнаты в Gazipasa, Турция
Квартира 4 комнаты
Gazipasa, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 140 м²
Этаж 2
Новый инвестиционный комплекс в Газипаша Представляем Вашему вниманию новый инвестиционный …
€310,000
Квартира 2 комнаты с парковкой, с бассейном, с детской площадкой в Erdemli, Турция
Квартира 2 комнаты с парковкой, с бассейном, с детской площадкой
Erdemli, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 11
Новая квартира 1+1 выставлена на продажу в районе Тедже. Квартира имеет общую площадь 45 м2 …
€69,300
Квартира 3 комнаты с парковкой, с лифтом, с бассейном в Аланья, Турция
Квартира 3 комнаты с парковкой, с лифтом, с бассейном
Аланья, Турция
Комнаты 3
Площадь 90 м²
Этаж 2/2
Отличная солнечная квартира 2+1 в OBAРайон: Анталья, Аланья, ОбаРасстояние до моря: 700Район…
€231,103
Дуплекс 5 комнат с парковкой, с бассейном, с видом на горы в Аланья, Турция
Дуплекс 5 комнат с парковкой, с бассейном, с видом на горы
Аланья, Турция
Комнаты 5
Площадь 240 м²
Этаж 4/4
Милый и очень уютный пентхаус 4+1 для получения гражданства в KIZLARPINARIРайон: Анталья, Ал…
€330,147
Дуплекс 1 спальня с бассейном, с сауной, с тренажерным залом в Авсаллар, Турция
Дуплекс 1 спальня с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Авсаллар, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 12
Площадь 46 105 м²
Количество этажей 10
Представляем вашему вниманию Новый проект в центре района Авсаллар. Новый проект рас…
€120,171
Квартира в Бейликдюзю, Турция
Квартира
Бейликдюзю, Турция
ДЕТАЛИ ПРОЕКТА SKY-203, живущие рядом с шоссе в Стамбуле, спроектированы с современной архит…
€67,589
Квартира 2 комнаты с парковкой, с лифтом, с видом на море в Аланья, Турция
Квартира 2 комнаты с парковкой, с лифтом, с видом на море
Аланья, Турция
Комнаты 2
Площадь 55 м²
Этаж 1/1
роскошный объект 1+1 Район: Анталья, Аланья, ОбаПроект «Elite Elize 3 Residence» был задуман…
€209,093
Realting.com
Перейти