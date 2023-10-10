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Дуплексы с видом на горы в Коньяалты, Турция

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3 объекта найдено
Дуплекс 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Коньяалты, Турция
Дуплекс 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Коньяалты, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 171 м²
Роскошные Квартиры в Пешей Доступности от Моря в Коньяалты, Хурма Элитные апартаменты находя…
€485,000
Дуплекс 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Коньяалты, Турция
Дуплекс 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Коньяалты, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 99 м²
Роскошные Квартиры в Пешей Доступности от Моря в Коньяалты, Хурма Элитные апартаменты находя…
€283,000
Дуплекс 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Коньяалты, Турция
Дуплекс 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Коньяалты, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 185 м²
Квартиры с Видом на Горы в Коньяалты в Комплексе с Общим Бассейном Квартиры расположены в Ко…
€440,000
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