ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Представитель топовых застройщиков
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Коммерческая
Отель
Офис
Инвестиционная
Склад
Магазин
Другое
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Склад
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Доходность:
%
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
UZS
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Турция
Коммерческая
Konyaalti
Складские помещения
Склады в Konyaalti, Турция
Склад
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Коммерческая
Аланья, Турция
1/4
Четырехэтажное здание рядом с пляжем Клеопатры в центре АланииРайон: Анталья, Аланья, СарайР…
€1,36 млн
Рекомендовать
Отель 20 спален
Средиземноморский регион, Турция
20
20
5-звездочный пляжный отель рядом с пляжем Коньяалты Отель находится в удобном месте, в п…
€996,963
Рекомендовать
Магазин с парковка, с c ремонтом
Мраморноморский регион, Турция
100 м²
9
Коммерческая Недвижимость в Бейликдюзю, Стамбул, с Арендаторами. Коммерческая недвижимость р…
€912,355
Рекомендовать
Коммерческая
Аланья, Турция
55 м²
Расположение: Тюрклер — Район Аланьи в провинции Анталия. Небольшой курортный город находит…
€192,680
Рекомендовать
Отель с лифтом, с сауной, с баней
Белек, Турция
101 000 м²
Турция регион Антальи Пляжный отель Прекрасный отель, ра…
€67,52 млн
Рекомендовать
Коммерческая 3 комнаты с бассейном, с видеонаблюдением, с сауной
Алания, Турция
3
1
63 м²
4
Роскошный жилой комплекс от премиум застройщика находится прямо в центре Алании. Проект расп…
€222,674
Рекомендовать
Коммерческая
Аланья, Турция
750 м²
1/1
Прекрасная площадь под магазин в Кестели Район: Анталья, Аланья, КестелМагазин 750м2 район К…
€827,258
Рекомендовать
Офис 2 комнаты с парковкой, с лифтом, с бассейном
Аланья, Турция
2
70 м²
1/1
1+1 Хоум офис в стиле ЛофтРайон: Анталья, Аланья, МахмутларРасстояние до моря: 1280Началось …
€150,411
Рекомендовать
Коммерческая
Yesilkoey, Турция
Бесплатный подбор недвижимости. Объекты от лучших застройщиков. Полное юридическое сопровожд…
Цена по запросу
Рекомендовать
Коммерческая с видом на море
Аланья, Турция
105 м²
1/1
Магазин на продажу Район: Анталья, Аланья, МахмутларРасстояние до моря: 100Магазин на продаж…
€240,657
Рекомендовать
Отель с лифтом, с видом на море
Аланья, Турция
1/5
Здание с лицензией для отеля на средиземном берегу в GÜLLERPINARI Район: Анталья, Аланья, Гю…
€1,76 млн
Рекомендовать
Отель
Аланья, Турция
Турция г.Аланья Отель с пляжем Отельный комплекс на перв…
€23,94 млн
Рекомендовать
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL