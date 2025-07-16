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Коммерческая недвижимость в Коньях, Турция

1 объект найдено
Коммерческое помещение 550 м² в Selcuklu, Турция
Коммерческое помещение 550 м²
Selcuklu, Турция
Количество спален 14
Площадь 550 м²
Этот очаровательный 14-комнатный бутик-отель расположен в самом сердце Калеичи, Анталия, пре…
$5,49 млн
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