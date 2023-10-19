Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Жилая
  4. Konak
  5. Особняки

Особняки в Konak, Турция

Особняк В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 1 спальня с бассейном, с сауной, с тренажерным залом в Алания, Турция
Квартира 1 спальня с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Алания, Турция
Комнаты 2
Площадь 40 м²
Этаж 1/8
Меблированная квартира 1+1 в центре Алании Представляем Вашему вниманию меблированную…
€139,736
Квартира 3 комнаты с парковкой, с бассейном, с сауной в Аланья, Турция
Квартира 3 комнаты с парковкой, с бассейном, с сауной
Аланья, Турция
Комнаты 3
Площадь 110 м²
Этаж 1/1
Квартира 2+1 в элитном жилом комплексе с аквапарком и сауной в ОбаРайон: Анталья, Аланья, Об…
€226,723
Квартира 2 спальни с бассейном, с детской площадкой, с зоной для барбекю в Махмутлар центр, Турция
Квартира 2 спальни с бассейном, с детской площадкой, с зоной для барбекю
Махмутлар центр, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Этаж 3/10
Меблированная квартира 2+1 в Махмутларе Рады Вам представить меблированную квартиру 2…
€154,816
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море в Derekoey, Турция
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Derekoey, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 250 м²
Этаж 1
Светлые и Просторные Виллы с Видом на Море в Гюмюшлюке, Бодрум Виллы на продажу в Бодруме ра…
€1,56 млн
Квартира 2 комнаты в Elvanli, Турция
Квартира 2 комнаты
Elvanli, Турция
Комнаты 2
Площадь 120 м²
Этаж 8/13
€131,806
Квартира 2 спальни с балконом, с парковка в Бакыркёй, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с парковка
Бакыркёй, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 83 м²
Количество этажей 7
Недвижимость в Современном ЖК в Стамбуле, Кючюкчекмедже. Недвижимость в Стамбуле, Кючюкчекме…
€404,022
Вилла 4 спальни в Аланья, Турция
Вилла 4 спальни
Аланья, Турция
Комнаты 5
Площадь 240 м²
Место: Аланья, район Бекташ Площадь : 4+1, 240 кв.м, , 5 соток с мебелью и техникой До мор…
€365,150
Квартира 2 спальни с парковкой, с мебелью, с видом на море в Средиземноморский регион, Турция
Квартира 2 спальни с парковкой, с мебелью, с видом на море
Средиземноморский регион, Турция
Комнаты 3
Площадь 94 м²
Количество этажей 9
Жилой комплекс в популярном туристическом центре Аланьи, 1 км до моря, Турция Проект состои…
€194,958
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Алания, Турция
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Алания, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Этаж 3/12
Продется квартира 3+2 от комплекса Milan Holmes в городе Алания район Махмутлар. Аппартамент…
€162,971
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Авсаллар, Турция
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Авсаллар, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 2/5
На продаже двухкомнатная квартира 1+1 в районе Авсаллар - Алания.  Вся городская нфраструкту…
€74,860
Квартира 3 комнаты с парковкой, с лифтом, с бассейном в Аланья, Турция
Квартира 3 комнаты с парковкой, с лифтом, с бассейном
Аланья, Турция
Комнаты 3
Площадь 90 м²
Этаж 5/5
Роскошная просторная квартира с отдельной кухней 2+1 в GÜLLERPINARI Район: Анталья, Аланья, …
€209,901
Квартира 2 комнаты в Elvanli, Турция
Квартира 2 комнаты
Elvanli, Турция
Комнаты 2
Площадь 70 м²
Этаж 5/16
€80,126
Realting.com
Перейти