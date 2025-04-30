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Дуплексы с бассейном в Konak, Турция

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1 объект найдено
Дуплекс 2 комнаты в Konak, Турция
Дуплекс 2 комнаты
Konak, Турция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
Этаж 1
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Цена по запросу
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