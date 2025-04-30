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Квартиры с бассейном в Konak, Турция

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3 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Konak, Турция
Квартира 2 комнаты
Konak, Турция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 83 м²
Этаж 1
Проект жилого комплекса расположен напротив Регионального Административного Суда, в 6 км от …
Цена по запросу
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Квартира 2 комнаты в Konak, Турция
Квартира 2 комнаты
Konak, Турция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Этаж 1
Для любителей высоток и небоскребов, у нас замечательное предложение! Проект жилого комплекс…
Цена по запросу
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Квартира 3 комнаты в Konak, Турция
Квартира 3 комнаты
Konak, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 130 м²
Количество этажей 25
ID IZ 2049 Жилая недвижимость в сердце Измира. Идеальное расположение, вид на море. Супер…
$419,851
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