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Квартиры с видом на море в Konak, Турция

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33 объекта найдено
Квартира 4 комнаты в Konak, Турция
Квартира 4 комнаты
Konak, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 178 м²
Этаж 24/24
Престижный жилой комплекс в самом СЕРДЦЕ г. Измира !    Проект состоит из 4 корпусов, …
$684,154
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Квартира 3 комнаты в Konak, Турция
Квартира 3 комнаты
Konak, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 117 м²
Этаж 2/24
Престижный жилой комплекс в самом СЕРДЦЕ г. Измир ! Проект состоит из 4 корпусов, и включ…
$355,000
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Квартира 5 комнат в Konak, Турция
Квартира 5 комнат
Konak, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 233 м²
Этаж 10/24
Престижный жилой комплекс в самом СЕРДЦЕ г. Измира! Проект состоит из 4 корпусов, и включ…
$927,588
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Квартира 4 комнаты в Konak, Турция
Квартира 4 комнаты
Konak, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 193 м²
Этаж 3/35
*РОСКОШНЫЙ ПРОЕКТ ПРЕМИУМ КЛАССА В ИЗМИРЕ*   Добро пожаловать в *Fors İzmir*, один из …
$789,843
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Квартира 2 комнаты в Konak, Турция
Квартира 2 комнаты
Konak, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 84 м²
Этаж 4/38
Квартиры с видом на море в комплексе рядом с метро в Измире Квартиры расположены в районе Ко…
$389,394
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Квартира 4 комнаты в Konak, Турция
Квартира 4 комнаты
Konak, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 187 м²
Этаж 18/35
*РОСКОШНЫЙ ПРОЕКТ ПРЕМИУМ КЛАССА В ИЗМИРЕ*   Добро пожаловать в *Fors İzmir*, один из …
$874,659
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Квартира 6 комнат в Konak, Турция
Квартира 6 комнат
Konak, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 313 м²
Этаж 23/35
*РОСКОШНЫЙ ПРОЕКТ ПРЕМИУМ КЛАССА В ИЗМИРЕ*   Добро пожаловать в *Fors İzmir*, один из …
$1,70 млн
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Квартира 4 комнаты в Konak, Турция
Квартира 4 комнаты
Konak, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 193 м²
Этаж 5/35
*РОСКОШНЫЙ ПРОЕКТ ПРЕМИУМ КЛАССА В ИЗМИРЕ*   Добро пожаловать в *Fors İzmir*, один из …
$800,445
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Квартира 4 комнаты в Konak, Турция
Квартира 4 комнаты
Konak, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 187 м²
Этаж 12/35
*РОСКОШНЫЙ ПРОЕКТ ПРЕМИУМ КЛАССА В ИЗМИРЕ*   Добро пожаловать в *Fors İzmir*, один из …
$832,251
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Квартира 4 комнаты в Konak, Турция
Квартира 4 комнаты
Konak, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 187 м²
Этаж 25/35
*РОСКОШНЫЙ ПРОЕКТ ПРЕМИУМ КЛАССА В ИЗМИРЕ*   Добро пожаловать в *Fors İzmir*, один из …
$911,765
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Квартира 4 комнаты в Konak, Турция
Квартира 4 комнаты
Konak, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 167 м²
Этаж 7/35
*РОСКОШНЫЙ ПРОЕКТ ПРЕМИУМ КЛАССА В ИЗМИРЕ*   Добро пожаловать в *Fors İzmir*, один из …
$694,426
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Пентхаус в Konak, Турция
Пентхаус
Konak, Турция
Площадь 587 м²
Этаж 31/35
*РОСКОШНЫЙ ПРОЕКТ ПРЕМИУМ КЛАССА В ИЗМИРЕ*   Добро пожаловать в *Fors İzmir*, один из …
$4,77 млн
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Квартира 5 комнат в Konak, Турция
Квартира 5 комнат
Konak, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Этаж 30/32
$1,19 млн
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Квартира 4 комнаты в Konak, Турция
Квартира 4 комнаты
Konak, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 187 м²
Этаж 10/35
*РОСКОШНЫЙ ПРОЕКТ ПРЕМИУМ КЛАССА В ИЗМИРЕ*   Добро пожаловать в *Fors İzmir*, один из …
$821,649
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Квартира 3 комнаты в Konak, Турция
Квартира 3 комнаты
Konak, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 79 м²
Количество этажей 24
Новая резиденция с бассейнами, ресторанами и школой в центре Измира, Турция Предлагаются кв…
$454,747
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Квартира 4 комнаты в Konak, Турция
Квартира 4 комнаты
Konak, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 187 м²
Этаж 11/35
*РОСКОШНЫЙ ПРОЕКТ ПРЕМИУМ КЛАССА В ИЗМИРЕ*   Добро пожаловать в *Fors İzmir*, один из …
$826,950
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Квартира 3 комнаты в Konak, Турция
Квартира 3 комнаты
Konak, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 160 м²
Количество этажей 38
Новая высотная резиденция с бассейнами и зелеными зонами в 720 метрах от моря, Измир, Турция…
$647,057
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Квартира 4 комнаты в Konak, Турция
Квартира 4 комнаты
Konak, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 163 м²
Количество этажей 35
Высотная резиденция с панорамным видом, бассейнами и конференц-залом в 720 метрах от моря, И…
$478,518
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Квартира 4 комнаты в Konak, Турция
Квартира 4 комнаты
Konak, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Этаж 4/35
*РОСКОШНЫЙ ПРОЕКТ ПРЕМИУМ КЛАССА В ИЗМИРЕ*   Добро пожаловать в *Fors İzmir*, один из …
$673,222
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Квартира 4 комнаты в Konak, Турция
Квартира 4 комнаты
Konak, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 187 м²
Этаж 13/35
*РОСКОШНЫЙ ПРОЕКТ ПРЕМИУМ КЛАССА В ИЗМИРЕ*   Добро пожаловать в *Fors İzmir*, один из …
$837,552
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Квартира 4 комнаты в Konak, Турция
Квартира 4 комнаты
Konak, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Этаж 8/35
*РОСКОШНЫЙ ПРОЕКТ ПРЕМИУМ КЛАССА В ИЗМИРЕ*   Добро пожаловать в *Fors İzmir*, один из …
$699,727
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Квартира 4 комнаты в Konak, Турция
Квартира 4 комнаты
Konak, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 189 м²
Этаж 27/35
*РОСКОШНЫЙ ПРОЕКТ ПРЕМИУМ КЛАССА В ИЗМИРЕ*   Добро пожаловать в *Fors İzmir*, один из …
$943,571
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Квартира 2 комнаты в Konak, Турция
Квартира 2 комнаты
Konak, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
Этаж 8/24
Престижный жилой комплекс в самом СЕРДЦЕ г. Измира с видом на Эгейское море!    Проект…
$282,585
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Квартира 4 комнаты в Konak, Турция
Квартира 4 комнаты
Konak, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 193 м²
Этаж 4/35
*РОСКОШНЫЙ ПРОЕКТ ПРЕМИУМ КЛАССА В ИЗМИРЕ*   Добро пожаловать в *Fors İzmir*, один из …
$795,144
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Квартира 4 комнаты в Konak, Турция
Квартира 4 комнаты
Konak, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 167 м²
Этаж 5/35
*РОСКОШНЫЙ ПРОЕКТ ПРЕМИУМ КЛАССА В ИЗМИРЕ*   Добро пожаловать в *Fors İzmir*, один из …
$667,921
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Квартира 5 комнат в Konak, Турция
Квартира 5 комнат
Konak, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 196 м²
Количество этажей 33
Апартаменты премиум-класса на первой линии у Эгейского моря, в спокойном районе центра город…
$1,26 млн
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Квартира 4 комнаты в Konak, Турция
Квартира 4 комнаты
Konak, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Этаж 3/35
*РОСКОШНЫЙ ПРОЕКТ ПРЕМИУМ КЛАССА В ИЗМИРЕ*   Добро пожаловать в *Fors İzmir*, один из …
$667,921
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Квартира 4 комнаты в Konak, Турция
Квартира 4 комнаты
Konak, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 193 м²
Этаж 5/35
*РОСКОШНЫЙ ПРОЕКТ ПРЕМИУМ КЛАССА В ИЗМИРЕ*   Добро пожаловать в *Fors İzmir*, один из …
$821,649
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Квартира 4 комнаты в Konak, Турция
Квартира 4 комнаты
Konak, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Этаж 3/35
*РОСКОШНЫЙ ПРОЕКТ ПРЕМИУМ КЛАССА В ИЗМИРЕ*   Добро пожаловать в *Fors İzmir*, один из …
$784,542
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Квартира 4 комнаты в Konak, Турция
Квартира 4 комнаты
Konak, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 187 м²
Этаж 15/35
*РОСКОШНЫЙ ПРОЕКТ ПРЕМИУМ КЛАССА В ИЗМИРЕ*   Добро пожаловать в *Fors İzmir*, один из …
$848,154
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