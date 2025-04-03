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Купить жилую недвижимость в Kocatas Mahallesi, Турция

1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Сарыер, Турция
Квартира 3 комнаты
Сарыер, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Апартаменты в комплексе Dap Yeni Levent - дешевле чем у застройщика на более чем 500.000 USD…
$530,000
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Параметры недвижимости в Kocatas Mahallesi, Турция

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