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Пентхаусы с бассейном в Коджаэли, Турция

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Параметры недвижимости в Коджаэли, Турция

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с видом на горы
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