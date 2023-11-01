Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Коммерческая
  4. Коджаэли
  5. Other

Коммерческая недвижимость в Коджаэли, Турция

Другое В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Коммерческая 1 спальня в Мраморноморский регион, Турция
Коммерческая 1 спальня
Мраморноморский регион, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Этот многоквартирный проект состоит из жилых помещений 1+1, 2+1 и 3+1, отеля и коммерческих …
€385,265
Отель 1 комната с лифтом, с бассейном в Аланья, Турция
Отель 1 комната с лифтом, с бассейном
Аланья, Турция
Комнаты 1
Площадь 30 м²
Этаж 1/1
Апарт-отель рядом с гиппермаркетом в ОбаРайон: Анталья, Аланья, СарайЭто пятиэтажное здание,…
€2,03 млн
Отель в Стамбул, Турция
Отель
Стамбул, Турция
Турция г. Стамбул   Апарт-отель в Стамбуле   Готовый к работ…
€3,27 млн
Офис 5 спален с парковка, с c ремонтом в Мраморноморский регион, Турция
Офис 5 спален с парковка, с c ремонтом
Мраморноморский регион, Турция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 395 м²
Количество этажей 4
Здание в Стамбуле, Ускюдар, Разработанное по Экоконцепции. Здание в Стамбуле оснащено оборуд…
€3,73 млн
Отель 289 комнат с лифтом, с сауной, с баней в Аланья, Турция
Отель 289 комнат с лифтом, с сауной, с баней
Аланья, Турция
Комнаты 289
Площадь 10 000 м²
Турция г. Аланья   Курортный отель с пляжем   Успешный, дейс…
€64,43 млн
Отель 245 комнат в Кадыкёй, Турция
Отель 245 комнат
Кадыкёй, Турция
Комнаты 245
Количество этажей 11
  Tesisler 245 otel odası 2 restoran ve 2 bar/dinlenme odası Tam donanımlı SPA salonu • Y…
€135,84 млн
Офис с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Аланья, Турция
Офис с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Аланья, Турция
Площадь 61 м²
Этаж 1/1
Домашний Офис В Элитном РайонеРайон: Анталья, АланьяРасстояние до моря: 170Расстояние до мор…
€159,576
Коммерческая 57 спален с кондиционером, с видом на горы, с парковка в Karakecililer, Турция
Коммерческая 57 спален с кондиционером, с видом на горы, с парковка
Karakecililer, Турция
Комнаты 57
Площадь 3 600 м²
Этаж 1/3
Отель с 57 Номерами и Высоким Инвестиционным Потенциалом в Фетхие Олюдениз Отель имеет в общ…
€3,30 млн
Коммерческая с парковкой, с Podhodit dlya grazhdanstva в Аланья, Турция
Коммерческая с парковкой, с Podhodit dlya grazhdanstva
Аланья, Турция
Площадь 105 м²
Этаж 1/1
Коммерческое помещение под магазин для получения гражданства в ОбаРайон: Анталья, Аланья, Об…
€126,364
Отель 384 комнаты в Akyarlar, Турция
Отель 384 комнаты
Akyarlar, Турция
Комнаты 384
Площадь 30 000 м²
ОТЕЛЬ И НЕДВИЖИМОСТЬ 5-STAR DELUXE: УНИКАЛЬНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ИНВЕСТИЦИЙ В ЛУЧШЕМ БОДРУМЕ! Ува…
€152,62 млн
Коммерческая со стеклопакетами, в центре города, с парковка в Mut, Турция
Коммерческая со стеклопакетами, в центре города, с парковка
Mut, Турция
Площадь 192 м²
Количество этажей 1
Коммерческая недвижимость свободного назначения 2022 год постройки 5,4 метра потолки  …
€91,401
Офис в Сарыер, Турция
Офис
Сарыер, Турция
Первый выбор инвесторов в Sariyer Istanbul Этот проект расположен в самом оживленном районе …
€525,844
Realting.com
Перейти