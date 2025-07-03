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Замки в Коджаэли, Турция

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1 объект найдено
Замок 8 спален в Башискеле, Турция
Замок 8 спален
Башискеле, Турция
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 964 м²
Расположенные в Кокаэли, процветающем промышленном центре в Турции, эти специально разработа…
$2,77 млн
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Параметры недвижимости в Коджаэли, Турция

с садом
Недорогая
Элитная
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