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Квартиры с бассейном в Коджаэли, Турция

Ataevler Mahallesi
6
Pasadag Mahallesi
6
Измит
6
Basiskele
5
Sahil Mahallesi
5
Balaban Mahallesi
4
Kartepe
4
Sevkatiye Mahallesi
4
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9 объектов найдено
Квартира 4 комнаты с бассейном, с сауной, с охраной в Sarimese, Турция
Квартира 4 комнаты с бассейном, с сауной, с охраной
Sarimese, Турция
Комнаты 4
Площадь 112 м²
Этаж 3/3
Комфортабельные апартаменты 3+1 в KartepeРайон: Коджаели, Картепе, Фатих Султан МехметВы нас…
€264,500
Квартира 3 комнаты с бассейном, с сауной, с охраной в Sarimese, Турция
Квартира 3 комнаты с бассейном, с сауной, с охраной
Sarimese, Турция
Комнаты 3
Площадь 108 м²
Этаж 2/2
Замечательные апартаменты 2+1 в KartepeРайон: Коджаели, Картепе, СарымешеЭтот комплекс имеет…
€134,900
Квартира 4 комнаты с бассейном, с сауной, с охраной в Sarimese, Турция
Квартира 4 комнаты с бассейном, с сауной, с охраной
Sarimese, Турция
Комнаты 4
Площадь 151 м²
Этаж 3/3
Роскошные апартаменты 3+1 в KartepeРайон: Коджаели, Картепе, СарымешеЭтот комплекс имеет все…
€157,000
Квартира 5 комнат с бассейном, с сауной, с охраной в Sarimese, Турция
Квартира 5 комнат с бассейном, с сауной, с охраной
Sarimese, Турция
Комнаты 5
Площадь 222 м²
Этаж 1/1
Комфортабельные апартаменты 4+1 в KartepeРайон: Коджаели, Картепе, СарымешеЭтот комплекс име…
€215,300
Квартира 3 комнаты с лифтом, с бассейном, с сауной в Ataevler Mahallesi, Турция
Квартира 3 комнаты с лифтом, с бассейном, с сауной
Ataevler Mahallesi, Турция
Комнаты 3
Площадь 113 м²
Этаж 3/3
Просторная квартира 2+1 в масштабном семейном жилом комплексе в тихом зеленом районе с амфит…
€166,400
Квартира 5 комнат с лифтом, с бассейном, с сауной в Ataevler Mahallesi, Турция
Квартира 5 комнат с лифтом, с бассейном, с сауной
Ataevler Mahallesi, Турция
Комнаты 5
Площадь 230 м²
Этаж 4/4
Элитная квартира 4+1 в масштабном семейном жилом комплексе в тихом зеленом районе с амфитеат…
€326,000
Квартира 4 комнаты с лифтом, с бассейном, с сауной в Ataevler Mahallesi, Турция
Квартира 4 комнаты с лифтом, с бассейном, с сауной
Ataevler Mahallesi, Турция
Комнаты 4
Площадь 145 м²
Этаж 2/2
Элитная квартира 3+1 в масштабном семейном жилом комплексе в тихом зеленом районе с амфитеат…
€191,900
Квартира 2 комнаты с лифтом, с бассейном, с сауной в Ataevler Mahallesi, Турция
Квартира 2 комнаты с лифтом, с бассейном, с сауной
Ataevler Mahallesi, Турция
Комнаты 2
Площадь 75 м²
Этаж 2/2
Просторная квартира 1+1 в масштабном семейном жилом комплексе в тихом зеленом районе с амфит…
€142,500
Квартира 4 комнаты с лифтом, с бассейном, с сауной в Cavusciftligi, Турция
Квартира 4 комнаты с лифтом, с бассейном, с сауной
Cavusciftligi, Турция
Комнаты 4
Площадь 145 м²
Этаж 2/2
Новая квартира 3+1 в грандиозном престижном комплексе со всей инфраструктурой на природе в п…
€217,100

Типы недвижимости в Коджаэли

однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Коджаэли, Турция

с видом на море
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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