Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Kızıltepe
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Сад

Дома с садом в Kiziltepe, Турция

1 объект найдено
Дом 5 спален в Buyukdere, Турция
Дом 5 спален
Buyukdere, Турция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 550 м²
Расположенная в безмятежном и зеленом окружении Сарыер, одного из самых спокойных районов Ст…
$5,45 млн
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти