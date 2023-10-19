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Пентхаусы в Kirikkale merkez, Турция

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1 объект найдено
Пентхаус 2 спальни с бассейном, с видеонаблюдением, с сауной в Mahmutlar, Турция
Пентхаус 2 спальни с бассейном, с видеонаблюдением, с сауной
Mahmutlar, Турция
Комнаты 3
Площадь 48 м²
Этаж 1/5
€210,000

Параметры недвижимости в Kirikkale merkez, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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