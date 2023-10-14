Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Жилая
  4. Kestel

Жильё с бассейном в Kestel, Турция

2 объекта найдено
Квартира 1 спальня с парковкой, с бассейном, с видеонаблюдением в Kestel, Турция
Квартира 1 спальня с парковкой, с бассейном, с видеонаблюдением
Kestel, Турция
Комнаты 2
Площадь 45 м²
Этаж 1/5
Представляем вашему вниманию совершенно новый проект в элитном районе Кестель. Проект высоко…
€140,000
Квартира 1 спальня с парковкой, с бассейном, с видеонаблюдением в Kestel, Турция
Квартира 1 спальня с парковкой, с бассейном, с видеонаблюдением
Kestel, Турция
Комнаты 2
Площадь 60 м²
Этаж 1/3
Представляем вам проект, строящийся специально для любителей спокойного и приятного отдыха с…
€191,000

Параметры недвижимости в Kestel, Турция

с видом на море
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти